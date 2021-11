Rudi Vervoort plaide pour un retour du port du masque «partout»

La vie des citoyens va-t-elle changer ? Pour Rudi Vervoort, ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, « Non, mais il faut adapter les mesures à la circulation du virus ». Il était l’invité de La Première ce matin. Il fera partie du Comité de concertation qui a lieu cet après-midi à 14 h 30. Plusieurs mesures seront discutées, et plusieurs seront annoncées. On pense notamment au télétravail, et aussi au port du masque. « On va certainement rajouter la généralisation du port du masque en intérieur, par exemple pour l’horeca. »