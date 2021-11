Kevin De Bruyne parmi les plus grands: avec son 23e but en équipe nationale, le médian fait son entrée dans le Top 10 des meilleurs buteurs belges

En inscrivant son 23e but, à sa 88e cap, Kevin De Bruyne (impliqué dans 24 buts - 8 buts et 16 assists - lors de ses 19 derniers matches avec la sélection) a intégré le Top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire des Diables, rejoignant Marc Degryse (63 caps) et Jan Ceulemans (96). Avant ce match, il était à égalité avec Michy Batshuayi et Dries Mertens avec 22 réalisations.