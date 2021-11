Les résultats de la nuit en NBA: Master-class des Warriors dans le choc face aux Nets, Stephen Curry régale à nouveau

Golden State, leader actuellement incontesté de la NBA, a donné une leçon de basket à Brooklyn (117-99) et Stephen Curry, étincelant avec 37 points, a remporté son duel à distance de potentiels MVP face à Kevin Durant mardi.

Dans la partition quasi-parfaite livrée par les Warriors sur le parquet du Barclays Center, il y a tout eu: le génie de Curry évidemment, mais aussi une performance collective très aboutie en attaque, avec du mouvement perpétuel aux quatre coins du demi-terrain et une circulation du ballon d’une grande fluidité, bonifiant une intensité défensive de tous les instants qui a étouffé les Nets.

«On est une bonne équipe. Nous sommes en train de construire notre identité et l’alchimie prend. Notre bon départ cette saison et l’énergie dont nous faisons preuve sont importants, car cela montre à nos jeunes gars que cela vaut énormément d’apporter ce type d’effort chaque soir», a commenté le meneur désigné MVP en 2015 et 2016.