Une société belge voit son dispositif de traitement du glaucome homologué en Europe

Le glaucome à angle ouvert est la forme la plus fréquente de cette maladie de l'œil, qui détruit progressivement le nerf optique. Elle est la principale cause de cécité irréversible et touche environ 100 millions de personnes dans le monde, selon iStar Medical.

Ce dernier a mis au point un dispositif de chirurgie micro-invasive pour traiter le glaucome à angle ouvert, baptisé "MINIject". Les essais cliniques ont montré que cette méthode permettait de réduire la pression intraoculaire, qui cause la destruction du nerf optique, tout en affichant "un profil de sécurité positif", assure l'entreprise. Ce traitement est désormais homologué en Europe et un premier patient a déjà bénéficié de cette chirurgie en Allemagne.