Elise Mertens et Su-wei Hsieh se hissent en finale du double des WTA Finals

Formant la troisième paire tête de série, Elise Mertens, 4e joueuse du monde en double, et Su-wei Hsieh, numéro 1 mondiale, ont pris la mesure en demi-finale mardi des Japonaises, têtes de séries numéro 2, Shuko Aoyama et Ena Shibahara, toutes les deux 6e mondiale en double. Le score : 6-2, 6-2. La durée du match : 1 heure et 07 minutes.

En finale, Elise Mertens et Su-wei Hsieh défieront les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3 en double) et Katerina Siniakova (WTA 2). Les championnes olympiques et têtes de série N.1, ont battu de leur côté la Néerlandaise Demi Schuurs et l’Américaine Nicole Melichar-Martinez, respectivement 12e et 13e mondiale, tête de série N.4, sur la marque de 3-6, 6-3 et 10/6 en 1h29 minutes.