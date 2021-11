Comité de concertation: télétravail, vaccination obligatoire… les mesures attendues

L’objectif serait plutôt de « redresser les digues derrière la vaccination ». Une mesure est particulièrement avancée sur la table : le télétravail. La « forte recommandation » de travail depuis chez soi serait actuellement bien trop peu respectée. Une mesure vivement soutenue par certains politiques comme c’est le cas du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Pour lui, il est urgent d’agir. Lors d’une discussion en commission à la Chambre ce mardi, il avait insisté sur les mesures fortes à prendre en Comité de concertation. « Partout, il faudra prendre des mesures sévères afin que tout le monde puisse continuer à travailler et que les cours puissent être donnés dans les écoles. »

Le ministre de la Santé a une nouvelle fois insisté sur l’importance de la vaccination. « Sans le vaccin, nous serions aujourd’hui confrontés à une catastrophe semblable à celle de Bergame en Italie. Le variant delta de la maladie est particulièrement dangereux. Les gens doivent se faire vacciner. Sans vaccin, tout le pays serait fermé », a-t-il souligné.

Vaccination, masques, télétravail… des mesures qui divisent

Mardi, le PS poussé par Paul Magnette était ferme quant à la vaccination. Pour le président du Parti socialiste, la vaccination obligatoire dès l’âge de 18 ans est une bonne solution : « Je sais que c’est un débat difficile, mais je ne veux pas d’une situation absurde à l’autrichienne ». En effet, le PS souhaite mener sans tarder le débat sur l’obligation vaccinale pour toute la population à partir de 18 ans. Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, profitera du Comité de concertation de mercredi pour mettre le dossier sur la table des discussions, a-t-on appris mardi auprès de son cabinet. « Je ne veux pas non plus d’une vaccination par secteur, en choisissant qui doit être vacciné et qui ne doit pas l’être », avait encore souligné Paul Magnette, dans un entretien accordé à Sudinfo.

Alexander De Croo est, lui, d’un tout autre avis. Pour le Premier ministre, l’obligation vaccinale est « une fausse bonne idée ». « C’est facile sur le papier mais comment fait-on dans la pratique ? Si quelqu’un ne veut pas se faire vacciner, comment fait-on ? On le force ? Je ne vois d’ailleurs aucun pays en Europe et pratiquement aucun dans le monde qui fait cela. Il faut convaincre les gens avec les chiffres. Une personne vaccinée a onze fois moins de probabilités de se retrouver à l’hôpital, ce sont des faits et ils sont plus convaincants que l’obligation », avait déclaré Alexander De Croo mardi sur LN24.

Quant à Rudi Vervoort, ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, il souhaite davantage généraliser le port du masque. « On va certainement rajouter la généralisation du port du masque en intérieur, par exemple pour l’horeca », a-t-il mentionné mercredi matin sur La Première.

Ce qui est sur la table

Outre le renforcement du télétravail vers 3 à 4 jours par semaine, la question du cumul du Covid Safe Ticket et du masque sera également sur la table, sans conclusion à ce stade puisqu’il est déjà permis aux organisateurs d’événements de prévoir cette double protection. Pour l’instant, cette obligation ne s’applique qu’à partir de l’âge de 12 ans. C’est cette limite d’âge qui devra, entre autres, être discutée par les autorités. D’autres mesures pourraient également concerner les écoles et notamment une extension de l’obligation du port du masque, mais il s’agit d’une décision qui relève de la compétence des Communautés et non du Comité de concertation en tant que tel.

En ce qui concerne les boîtes de nuit et une éventuelle fermeture de ce celles-ci, la possibilité d’une fermeture n’est actuellement pas envisagée. Pour Elio Di Rupo, il est préférable que les boîtes de nuit restent ouvertes plutôt que de voir des soirées privées non contrôlées organisées par les jeunes. Si cela se confirme, il faudrait montrer son Covid Safe Ticket, sa carte d’identité ainsi qu’un test négatif à l’entrée d’un club.