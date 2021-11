Coronavirus: Di Rupo mettra bien la question de la vaccination obligatoire sur la table cette après-midi

Le PS souhaite mener sans tarder le débat sur l’obligation vaccinale pour toute la population à partir de 18 ans, le cabinet d’Elio Di Rupo avait confirmé mardi l’intention du ministre-président de mettre le dossier sur la table. « Aujourd’hui, nous allons prendre une série de mesures et vérifier si ces mesures portent leurs fruits », a-t-il indiqué sur Bel RTL. « Mais si les mesures ne portent pas leurs fruits, on ne va pas à nouveau refermer des secteurs entiers. Dès lors, la solution à moyen terme, c’est la vaccination obligatoire. Elle met l’ensemble de la population sur un pied d’égalité et permet de ne plus avoir des groupes qui se sentent discriminés. » La question ne devrait pas être tranchée ce mercredi. Le Premier ministre Alexander De Croo a déjà qualifié cette mesure de « fausse bonne idée ».