Bruxelles: un spacieux rez-de-jardin à 895.000 euros (photos)

Situé à Watermael-Boitsfort, ce grand rez-de-jardin profite d’un quartier calme et d’un bel espace extérieur sans vis-à-vis. Son intérieur offre quant à lui de grandes réceptions, deux suites avec salle d’eau, un bureau et pas moins de trois garages au sous-sol. L’ensemble a subi un entretien régulier et quelques modifications, mais des modernisations restent à prévoir pour mettre en valeur tout le potentiel de cet agréable appartement.

Situation

Ce rez-de-jardin fait partie d’une petite copropriété située dans un quartier vert et résidentiel de Watermael Boitsfort. Cet environnement assez calme est renforcé par le jardin privatif de l’appartement, qui ne présente pas de vis-à-vis. On trouve quelques petits commerces et des écoles à environ dix minutes à pied, mais pour une offre plus large de facilités il faut se rendre à Wiener ou Keym, deux zones situées à un peu moins de 1,5 kilomètre. La gare de train et de tram de Boitsfort est quant à elle accessible en 5 minutes à pied. On y trouve aussi des arrêts de bus. L’immeuble possède un petit parking pour les visiteurs et les propriétaires de l’appartement disposent de garages au sous-sol pour trois véhicules.

2

Etat général

L’appartement se trouve dans un bâtiment de qualité qui date de 1991. L’immeuble est soigné et bien entretenu, tout comme l’appartement. Ce dernier possède des châssis en double vitrage et a été récemment équipé d’une nouvelle chaudière individuelle au gaz à condensation. Les compteurs d’eau et d’électricité sont également privatifs. L’appartement est sécurisé par deux portes blindées, un vidéophone et un système d’alarme. Il est habitable immédiatement, mais quelques modernisations seront idéalement à prévoir, surtout au niveau des salles d’eau et de la cuisine équipée. L’intérieur de l’appartement est agrémenté d’une belle hauteur de plafond et de parquet dans tout l’espace de réception.

3

Disposition

La porte d’entrée de l’appartement s’ouvre sur un confortable hall avec vestiaire et WC. Le séjour d’environ 80m2 est orienté vers le jardin plein sud et profite de larges baies vitrées qui se prolongent par des terrasses. A côté, on retrouve la spacieuse cuisine qui communique avec une buanderie disposant d’un accès direct (et sécurisé) vers le sous-sol. L’appartement comporte aussi un bureau (ou troisième chambre) et un coin nuit composé de deux suites avec chambre, salle d’eau et placards. La chambre principale donne sur le jardin et permet d’accéder à celui-ci. L’appartement possède de nombreux espaces de rangement, dont deux cagibis extérieurs, deux caves, un garage simple et un autre double.

4

Prix

L’appartement est mis en vente à 895.000 euros, un prix qui comprend les caves et les trois garages. Il est dans un bon état d’entretien général, mais il faudra éventuellement prévoir quelques frais de modernisation.

Adresse : Watermael-Boitsfort

Surface habitable : +/- 200 m2

Chambres : 2-3

Salles d’eau : 2

WC : 3

Cave : oui

Jardin : oui

Etat : habitable

Garage : oui (3 voitures)

PEB : D +