Coronavirus: France, Allemagne, Pays-Bas, Autriche… la situation sanitaire se complique en Europe

Nouvelles mesures pour les Belges non vaccinés en France, 4e vague en Allemagne, confinement partiel aux Pays-Bas, reconfinement pour les non-vaccinés en Autriche et probables nouvelles mesures en Belgique… Aux quatre coins de l’Union européenne, la situation sanitaire se complique.

La France durcit ses règles pour les Belges non-vaccinés

Confrontée à un rebond des contaminations par le covid, la France a renforcé ses contrôles aux frontières avec plusieurs pays, dont la Belgique. La préfecture du Nord, un département frontalier avec la Belgique, a ainsi mis en place des mesures plus restrictives pour les personnes en provenance du plat pays. Les personnes en provenance notamment de la Belgique, hormis les enfants de moins de 12 ans, devront présenter un schéma vaccinal complet ou le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures.

« Effort national » en Allemagne

Angela Merkel a estimé samedi nécessaire « un effort national » pour briser la quatrième vague épidémique qui est en train de déferler sur l’Allemagne, appelant notamment les derniers réfractaires à se faire vacciner. Samedi, l’institut de veille sanitaire Robert Koch avait recensé 45.081 nouveaux cas et 228 décès en 24 heures. Avec 50.196 nouvelles infections, l’Allemagne avait jeudi dernier enregistré un nouveau record du nombre de contaminations recensées en une journée depuis le début de la pandémie. Environ 67,5 % de la population a reçu deux doses de vaccin dans le pays, loin des 75 % visés.

Mardi, certains Etats fédérés aussi appelé Länder ont annoncé mettre en place de nouvelles mesures. La Bavière, le plus grand État fédéré du pays, va limiter l’accès aux restaurants et aux hôtels aux personnes qui ont été entièrement vaccinées ou qui se sont remises du covid. Les personnes qui n’ont pas été vaccinées ne seront désormais plus autorisées à entrer dans ces établissements, même si leur test est négatif. La capitale bavaroise, Munich, a également annoncé que son traditionnel marché de Noël serait annulé.

Les autorités de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé, ont également annoncé mardi des restrictions sur la 2G et vont même plus loin en introduisant une règle encore plus stricte de « 2G plus » pour certains événements. Cela signifie qu’un test négatif sera toujours requis pour ces événements, même pour les personnes entièrement vaccinées ou ayant récemment récupéré du covid.

Confinement partiel aux Pays-Bas

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé la réintroduction d’une série de restrictions sanitaires, touchant notamment le secteur de la restauration, pour faire face à un nombre record de cas ces dernières semaines.

La police a utilisé un canon à eau pour disperser des manifestants à La Haye qui jetaient des pierres et tiraient des feux d’artifice pour protester contre les nouvelles mesures qui entraient en vigueur samedi soir. Elles devraient le rester pendant au moins trois semaines.

L’Autriche confine les non-vaccinés

Le chancelier autrichien a annoncé dimanche l’entrée en vigueur dès lundi d’un confinement pour les personnes non vaccinées ou non guéries du covid. « La situation est grave (…). Nous ne prenons pas cette mesure le cœur léger mais malheureusement elle est nécessaire », a déclaré Alexander Schallenberg lors d’une conférence de presse à Vienne. Concrètement, les personnes concernées n’auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. La mesure s’applique à partir de l’âge de 12 ans. Par ailleurs, des contrôles inopinés seront effectués.

Dix pays de l’UE dans une situation « très inquiétante »

La situation liée à l’épidémie de covid continue donc de se dégrader dans l’Union européenne et est considérée comme « très inquiétante » dans dix pays et « inquiétante » dans dix autres, avait déclaré vendredi l’agence européenne chargée des maladies (ECDC). « La situation épidémiologique dans l’UE est actuellement caractérisée par une hausse rapide et importante des cas et un taux de mortalité faible mais en lente hausse », résume le Centre européen de contrôle des maladies.