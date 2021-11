Tenneville : la N4 fermée durant 4 jours vers Bastogne

C’est un vaste chantier qui a débuté le 31 mars 2019 qui se termine à Tenneville. Il a permis de pérenniser les aménagements provisoires réalisés il y a des années, pour garantir la sécurité des usagers et des habitants pour qui cette voirie qui traverse leur village sur 4 km reste une zone dangereuse.

De ce jeudi 18 novembre dès 9h jusqu’au lundi 22 novembre à 6h, la circulation sera uniquement possible en direction de Marche-en-Famenne (basculée à contre-sens sur la voie accueillant habituellement les usagers en direction de Bastogne). La vitesse y sera toujours limitée à 50 km/h comme depuis deux ans et la déviation pour les poids lourds restera quant à elle d’application, via la N826, la N848 et la N89. Les usagers circulant vers Bastogne seront eux aussi déviés via ce tracé.