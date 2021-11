Le taux d'inflation annuel augmente dans la zone euro, à 4,1%

Il y a un an, le taux d'inflation annuel de l'UE était de 0,3%.

Les taux annuels les plus faibles en octobre ont été enregistrés à Malte (1,4%), au Portugal (1,8%) ainsi qu'en Finlande et en Grèce (2,8% chacune). Les plus élevés ont quant à eux été observés en Lituanie (8,2%), en Estonie (6,8%) et en Hongrie (6,6%). L'inflation a augmenté dans les 27 États membres par rapport à septembre, précise Eurostat.