Références organise une semaine de l'emploi et de la formation en ligne

Pendant cinq jours, les personnes à la recherche d'un emploi pourront glaner en ligne des conseils et astuces pour trouver le poste de leurs rêves. L'événement se déroule sur le site tacarriere.be où du contenu gratuit sera publié durant toute la semaine. Chaque jour abordera une thématique différente (se former, postuler, l'entretien d'embauche, la carrière et l'équilibre).

Il sera aussi possible d'organiser un rendez-vous par vidéoconférence avec des entreprises et organismes de formation le jeudi et le vendredi.