Steven Van Gucht: «Si les choses continuent comme ça, on risque plus de 1.000 patients en soins intensifs»

Le virologue est inquiet, les chiffres continuent d’augmenter. On compte plus de 10.000 contaminations au covid-19 par jour. « Nous devons ralentir les infections, sinon la situation serait similaire à la première ou deuxième vague. »

Steven Van Gucht préconise le port du masque à l’intérieur lorsque des gens se réunissent, ainsi que pour les enfants présents sur les bancs d’école. Interrogé par Het Laatste Nieuws il pointe du doigt les chiffres de la crise sanitaire qui continuent d’aller dans la mauvaise direction. « Nous ne voyons aucun ralentissement, et c’est un problème. Si ça continue comme ça et que cela s’accélère, ce qui n’est pas inconcevable, on pourrait avoir plus d’un millier de lits en soins intensifs d’ici fin novembre ou début décembre. »

Coronavirus : plus de 10.000 contaminations par jour (infographie)