L’immobilier en proie à des questionnements: un rapport vient le confirmer

Le dix-neuvième rapport sur les tendances à venir dans l’immobilier en Europe (pour 2022) vient d’être présenté conjointement par PwC et Urban Land Institute. La confiance revient, mais elle ne concerne pour l’instant que le court terme.

La confiance dans le secteur immobilier est au rendez-vous pour l’année à venir (celui-ci a même atteint son plus haut niveau depuis 2014). Mais l’incertitude pour les perspectives à plus long terme demeure importante.

C’est ce qui ressort du rapport « Emerging Trends in Real Estate » (900 personnes interrogées) publié chaque année par le consultant PwC et Urban Land Institute, association prônant un développement responsable du territoire et de l’utilisation du sol.