Télétravail ou présentiel, c’est le type de réunions qui importe

Une étude menée pour le compte de Comet Meetings montre le pour et le contre du travail à distance. Mais ce qui importe aussi, c’est la nature et l’objectif des réunions.

A lea jacta est ! Le Comité de concertation a tranché en matière de télétravail. Il peut être intéressant de voir ce que veulent, ou préfèrent, les employés en la matière. Bien que réalisée (auprès de 1.000 Belges actifs) en août 2021, soit il y a déjà trois mois et alors que la pandémie était sous un meilleur contrôle qu’aujourd’hui, l’étude publiée par le spécialiste des lieux de co-meeting récemment ouverts à Bruxelles, Comet Meetings, est intéressante à plus d’un titre.

Pour rappel, il s’agit de lieux de travail et de réunion que l’on peut louer selon les besoins et mis à disposition de particuliers qui recherchent un lieu de travail en dehors de leur domicile ou de sociétés qui choisissent de « délocaliser » l’activité d’une partie plus ou moins importante de leurs forces vives.