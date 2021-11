De De Bruyne à… De Bruyne: revivez tous les buts inscrits par les Diables durant la campagne qualificative pour le Mondial 2022 en vidéo

Les Diables rouges ont bouclé leur campagne qualificative pour la prochaine Coupe du Monde sur un partage face au pays de Galles. Un résultat qui n’avait toutefois que peu d’importance (sauf pour le classement FIFA), puisque les hommes de Roberto Martinez étaient déjà assurés de terminer à la première place du groupe E.

Avec un bilan de huit victoires et deux partages, les Belges finissent donc l’exercice invaincu. Et ce, notamment grâce à une belle force de frappe offensive. Avec 25 roses plantées par pas moins de 14 joueurs différents, les Diables ont offert un spectacle de toute beauté. Un spectacle que nous vous proposons de revoir dans un clip vidéo, qui se commence comme il se termine : sur un but de Kevin De Bruyne.