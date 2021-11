Aubange : Elia veut régulariser une ligne haute tension illégale depuis 13 ans

A Aubange, surnommée « Pylône City », on digère mal les trois ternes de la ligne haute tension illégale. Elia, distributeur d’électricité, veut désormais régulariser le dossier via une nouvelle demande de permis d’urbanisme.

A Aubange et à Messancy, c’est une saga pour le moins électrique qui dure depuis plus de 20 ans, entre les riverains de la ligne haute tension Aubange-Esch, réunis dans l’association de défense Cades (Commission d’action pour le droit à un environnement sain), les élus des deux communes et le distributeur d’électricité Elia. Une saga qui se retrouve en pleine actualité, puisqu’après 13 années d’illégalité, Elia a décidé de réinitier sa demande de permis d’urbanisme pour le 2ème terne de la ligne haute tension, terne jugé illégal par le Conseil d’Etat en… 2008 suite à un recours de riverains, mais sans qu’Elia ne change quoi que ce soit depuis lors, d’autant plus que les ministres régionaux André Antoine, Carlo Di Antonio (CDH), Philippe Henry (Ecolo) et Willy Borsus (MR) qui avaient ou ont en charge cette matière urbanistique n’ont pas bougé pour faire respecter la décision du Conseil d’Etat, malgré les multiples rappels des citoyens aubangeois.