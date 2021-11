Cinéma: la date de sortie du prochain «Astérix et Obélix» est connue

Dirigé par Guillaume Canet, « Astérix et Obélix : l’Empire du milieu » a subi de nombreuses péripéties lors de son tournage. En effet, celui-ci a dû être retardé de plusieurs mois ce qui a inévitablement chamboulé la date de sortie du film.

Ecrit par Philippe Mechelen, Julien Hervé et Guillaume Canet, le scénario raconte l’histoire de la fille de l’empereur de Chine qui échappe aux griffes d’un prince renégat pour ensuite fuir vers la Gaule afin de demander de l’aide à Astérix et Obélix.

Alors que le tournage du nouveau volet d’Astérix et Obélix réalisé par Guillaume Canet devait avoir lieu en 2020 en Chine, celui-ci a pris quelques mois de retard. Il faudra finalement patienter jusqu’au 1er février 2022 pour découvrir les aventures des deux acolytes, indique La Voix du Nord.

Le budget de la production avoisine les 65 millions d’euros. Quant au casting, il s’annonce plutôt costaud. Guillaume Canet interprétera Astérix ; Gilles Lellouche, Obélix ; et Marion Cotillard, Cléopâtre. César sera joué par Vincent Cassel, le druide Panoramix sera incarné par Pierre Richard. Et ce n’est pas tout, d’autres grands noms du cinéma mais aussi de la chanson seront présents comme le chanteur Orelsan et la chanteuse Angèle.