Des pylônes GSM qui valent de l’or

De plus en plus d’opérateurs télécoms vendent leurs pylônes pour les relouer ensuite. En cause ? Un appétit vorace des marchés financiers pour ce type d’infrastructure.

Ce sont des structures métalliques pas très sexy qui défigurent nos paysages. Et pourtant, on se les arrache. Les pylônes GSM font depuis quelques années l’objet d’opérations financières colossales. De plus en plus d’opérateurs télécoms décident de vendre tout ou partie de leur parc de pylônes pour les relouer aussitôt (sales and lease back). Ils les cèdent tantôt à des sociétés spécialisées indépendantes – les TowerCo –, à des fonds d’investissement « infrastructure » ou les placent dans une filiale qu’ils introduisent ensuite en Bourse. En janvier dernier, l’opérateur espagnol Telefonica a ainsi vendu ses 30.000 pylônes situés tant en Europe qu’en Amérique latine, pour 7,7 milliards d’euros à l’un des principaux TowerCo de la planète, American Tower. Trois mois plus tard, son concurrent Vodafone introduisait en Bourse sa filiale « pylônes » Vantage Towers (82.000 mâts) levant au passage 2,3 milliards d’euros d’argent frais. Cette société est aujourd’hui valorisée à 15 milliards d’euros.