Coronavirus - Les Belges moins frileux à prendre leurs congés que l'an dernier

Au cours de ces neuf premiers mois de l'année, les employées et employés ont utilisé en moyenne 19,5 jours de congé (légaux, extralégaux, récupération, etc.). C'est plus que l'année dernière (18,9) mais moins qu'en 2019 (20,1). Plus spécifiquement, 15,8 jours de congés légaux ont déjà été utilisés, contre 15,2 l'an dernier à la même période et 16,2 en 2019.

Concrètement, cela signifie que les Belges devront encore prendre 4,2 jours de congé légaux en moyenne d'ici le 31 décembre. Les 20 jours de congé légaux doivent en effet être impérativement pris pendant l'année 2021.