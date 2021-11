La start-up automobile Lucid s'envole à la Bourse, au-dessus de Ford

Cette envolée fait suite à l'annonce par Lucid de pouvoir potentiellement produire l'an prochain 20.000 véhicules électriques. D'autres commandes sont attendues, ajoute la start-up, qui a fait ses premiers pas en Bourse en juillet seulement. Fondée en 2007, Lucid Motors est dirigée par Peter Rawlinson, ancien ingénieur chez Tesla.

Autre constructeur automobile électrique, Rivian se porte bien aussi à la Bourse de New York, dans laquelle il a fait son entrée la semaine dernière. Le cours de l'action a augmenté de 15% mardi, pour une valorisation à 153 milliards de dollars, soit plus que la valeur boursière de Volkswagen. Le producteur de pick-ups et camionnettes électriques est vu comme un important rival de Tesla.