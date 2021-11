Un membre d’Écolo quitte le parti pour protester contre le CST

Le conseiller communal Luc Schoukens, membre de la locale Ecolo d’Ittre et élu depuis plusieurs législatures à Ittre, a confirmé via un communiqué de presse mercredi une déclaration faite au conseil communal de mardi soir, annonçant son départ du parti Écolo. Restant conseiller communal, Luc Schoukens précise quitter les Verts pour protester contre le Covid Safe Ticket, mesure qui favorise la vaccination et qu’Ecolo n’a pas désavouée.