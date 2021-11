Vinicius Junior, concurrent d’Eden Hazard au Real Madrid, est en très grande forme: le superbe geste du Brésilien face à l’Argentine (vidéo)

Si la joute entre le Brésil et l’Argentine n’a pas offert de buts aux spectateurs, elle a au moins eu le mérite d’offrir ce superbe geste technique de la part de Vinicius Junior.

Le choc au sommet attendu entre le Brésil et l’Argentine s’est finalement révélé assez décevant si l’on se réfère au marquoir. Les deux grands rivaux ne sont pas parvenus à se départager, ni même à inscrire le moindre but… Ils se sont donc quittés sur un score nul et vierge qui arrange aussi bien Lionel Messi et ses coéquipiers, qui ont ainsi réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, que nos Diables rouges, qui conservent leur première place au classement FIFA grâce à ce résultat.

Cependant, si les goals ont manqué à l’appel, les beaux gestes techniques, ça, il y en avait à la pelle. À commencer par un magnifique « arc-en-ciel » réalisé par Vincius Junior, coéquipier d’Eden Hazard au Real Madrid.