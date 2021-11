Le foie gras wallon cherche à se développer

A l’approche des fêtes de fin d’année, les producteurs d’huîtres, de foie gras ou… de sapins de Noël sont sur le qui-vive car ces semaines sont déterminantes pour leurs chiffres de vente de l’année. Si la France est leader presque sans partage de la production et de la consommation du foie gras, les Belges sont sur la deuxième marche mondiale en termes de consommation, avec 105 grammes par an et par habitant, pour 280 grammes pour nos voisins et 80 grammes pour les Espagnols.