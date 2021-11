ATP Finals: Djokovic domine aisément Rublev et rejoint le dernier carré (vidéos)

Novak Djokovic ajoute ainsi un 40e succès dans un Masters. Il égale Ivan Lendl au deuxième rang, loin derrière encore le recordman, le Suisse Roger Federer (59).

Novak Djokovic avait écarté le Norvégien Casper Ruud, 8e mondial, en ouverture du groupe vert 7-6 (7/4) et 6-2 alors que Rublev avait disposé en deux sets aussi, un double 6-4, du Grec Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, qui a depuis déclaré forfait.

En soirée, le Britannique Cameron Norrie, 12e mondial, a été appelé à remplacer Tsitsipas pour affronter Casper Ruud à partir de 21h00.

En cas de victoire finale, Novak Djokovic rejoindrait le Suisse Roger Federer au nombre de victoire en Masters (6), ce qui, aussi, ferait de lui, à 34 ans, le plus vieux joueur à remporter le Masters, le second de plus de 30 ans après Federer en 2011. Assuré de terminer numéro 1 mondial pour la septième fois (un record), le Serbe a remporté en effet cinq fois le Masters en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015.