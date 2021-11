Arnaud Rivieren sculpte à l’ombre des derricks

Arnaud Rivieren a débarqué aux Emirats en 2002. Le créateur a installé son atelier à côté d’une usine de pipeline, dans Jebel Ali, le quartier industriel des ferrailleurs. Un maître soudeur l’a guidé dans son envie de signer des œuvres à contre-pied, où les conduites de pétrole brut recyclées se métamorphosent en odes inoxydables aux beautés de la nature. A Al Serqal, le hub des antiquaires, une mission de l’Awex, l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers, a rendu visite à la galerie Custot, qui ne cache pas sa fierté d’exposer les Natural Sublime d’Arnaud Rivieren, les seules sculptures d’acier monumentales « made in Dubaï » et « imagined in Belgium ».