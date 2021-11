Le 22e Comité de concertation en cours: voici les mesures discutées (direct)

Les mesures attendues

Outre le renforcement du télétravail vers 3 à 4 jours par semaine, la question du cumul du Covid Safe Ticket et du masque est également sur la table, sans conclusion à ce stade puisqu’il est déjà permis aux organisateurs d’événements de prévoir cette double protection. Pour l’instant, cette obligation ne s’applique qu’à partir de l’âge de 12 ans. C’est cette limite d’âge qui sera, entre autres, discutée par les autorités. D’autres mesures pourraient également concerner les écoles et notamment une extension de l’obligation du port du masque, mais il s’agit d’une décision qui relève de la compétence des Communautés et non du Comité de concertation en tant que tel.

En ce qui concerne les boîtes de nuit, la possibilité d’une fermeture n’est actuellement pas envisagée. Comme l’indiquait Elio Di Rupo plus tôt, il est préférable que les boîtes de nuit restent ouvertes plutôt que de voir des soirées privées non contrôlées organisées par les jeunes. Si cela se confirme, il faudra montrer son Covid Safe Ticket, sa carte d’identité ainsi qu’un test négatif à l’entrée d’un club.