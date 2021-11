Le 22e Comité de concertation a eu lieu: les mesures choisies

Le masque

Le port du masque est renforcé. Il est désormais requis dans tous les lieux fermés, les transports, et aussi pour les lieux soumis au CST (dans l’horeca, sauf pour les personnes assises à table). Les enfants sont également concernés : l’âge de port obligatoire du masque passe de 12 à 10 ans, mais pas à l’école. Les Communautés sont toutefois libres d’aller plus loin, d’imposer le masque dans les classes, par tranche d’âge ou par année d’études. A elles de décider. Le masque est requis aussi dans les lieux culturels, y compris les cinémas et les théâtres.

Discothèques

Les discothèques ne fermeront pas comme cela avait été envisagé, mais les mesures de prudence sont renforcées. En plus du Covid Safe Ticket, il faudra réaliser un autotest à l’entrée de l’établissement ou danser avec le masque.

CST

L’usage du Covid Safe Ticket va également s’étendre pour les événements. Il sera obligatoire, ainsi que le port du masque, pour tous les événements de masse, y compris les marchés de Noël. Et pour tout le secteur culturel et récréatif (théâtres, salles de concert, centres culturels, cinémas, musées, parcs d’attractions…). Les jauges sont revues à la baisse pour les fêtes privées. Il faudra le CST à l’intérieur dès 50 personnes (contre 500 actuellement) et à l’extérieur dès 100 personnes, contre 750 actuellement. Ces jauges peuvent être négligées si le masque est porté. Pour les événements publics, on passe à 50 à l’intérieur et 100 à l’extérieur aussi. Les régions pourront aussi imposer le CST dans les lieux culturels, en plus du masque qui y est réintroduit, cinémas compris.

Vaccination obligatoire

Le Comité de concertation n’est pas parvenu à un accord sur la vaccination obligatoire. La vaccination obligatoire du personnel des soins de santé est considérée comme acquise. Pour la vaccination obligatoire pour tous, le commissariat Corona est chargé d’étudier « toutes les pistes pour obtenir une couverture vaccinale maximale » (aspects juridiques, éthiques, sociétaux…).