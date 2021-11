Yahya Nadrani, de l’université à la Division 1A avec Seraing

Premier Sérésien aux tacles réussis (25), à la récupération de balle (365) et aux interceptions (40), deuxième à la précision de passes (460), cinquième aux duels gagnés (55) et joueur de champ le plus utilisé (1.216 minutes) : Yahya Nadrani (24 ans) affiche d’étonnantes statistiques qui le propulsent tout en haut de son équipe. Il est incontestablement l’un des meilleurs joueurs du RFC Seraing. Des chiffres assez remarquables pour celui qui a bien cru être perdu pour le football de haut niveau après avoir connu 17 mois sans la moindre titularisation.