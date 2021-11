Coupe du monde 2022: treize pays qualifiés, il reste 19 tickets pour le Qatar

Outre le Qatar, 12 pays ont obtenu leur ticket pour la Coupe du monde 2022 en ce mois de novembre. En Europe comme en Amérique du Sud, les «grands» ont tenu leur rang, même si l’Italie et le Portugal devront passer par les barrages (mars) pour faire partie du voyage. Pour d’autres habitués du Mondial, comme le Mexique et l’Uruguay, la bataille est encore loin d’être terminée.

Amérique du Sud : l’Argentine qualifiée, l’Uruguay coince

En Amérique du Sud, c’est toujours la même chanson! Le Brésil participera pour la vingt-deuxième fois à une Coupe du monde, un rendez-vous qu’il n’a jamais manqué et où il a, depuis 1990, toujours atteint, au moins, les quarts. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentine a également décroché son ticket en accrochant la Seleçao (0-0) à San Juan. Au Qatar, Lionel Messi devrait donc prendre part à son cinquième Mondial.

Derrière ce duo, la course à la qualification est particulièrement rude pour décrocher les deux derniers allers simples pour Doha. Il reste quatre matches à l’Équateur pour valider un ticket qu’il touche du bout des doigts et aux cinq autres nations qui se tiennent derrière en… deux points! Dans ce quintet, l’Uruguay est en chute libre après quatre défaites consécutives et pointe désormais à une septième place qui ne la condamne pas encore.