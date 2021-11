Cas de covid à l’école: de nouvelles procédures adoptées

Un chaos bordélique… L’appellation circulait allégrement parmi les directions d’écoles fondamentales ces derniers jours. C’est ainsi qu’elles avaient rebaptisé la gestion des cas covid dans le milieu scolaire. Face à des intervenants se rejetant allègrement les responsabilités dans de nombreuses régions, les directions s’arrachaient les cheveux. Une circulaire concertée entre les ministres de l’Education (pour les écoles), de l’Enfance (pour la médecine scolaire) et de la Santé (à Bruxelles et Wallonie) est venue clarifier les choses en ce milieu de semaine. Désormais le travail est clairement réparti entre les call centers régionaux (l’Aviq pour la Wallonie, la Cocom pour Bruxelles), les centres de promotion de la santé à l’école (PSE) et les directions.

Retenons que ces dernières ne sont plus censées intervenir en première ligne. Lorsqu’un cas positif est avéré dans un établissement (élève ou enseignant), c’est le call center de la région concernée qui prend l’appelle pour délivrer un certificat de quarantaine et relever les cas contacts. Il appelle ensuite les cas contacts à haut risque recensés dans l’entourage de la personne malade (à l’école ou ailleurs) pour leur fournir des certificats de quarantaine et des prescriptions de tests.

Suivre l’évolution d’une classe

Le call center régional, toujours lui, informe également le centre PSE ou le CPMS (pour le réseau WBE) de la présence d’un cas dans l’école dont il a la charge. Il doit alors suivre l’évolution des cas dans la classe concernée.

Enfin, le centre PSE ou CPMS prend à son tour contact avec la direction de l’école. C’est à ce moment, et à ce moment seulement, que cette dernière entre officiellement en jeu. Elle doit informer les parents de la présence d’un cas de covid dans la classe de leur enfant via le moyen le plus évident pour l’école (mail, journal de classe, groupe dans un réseau social…). Elle les invite à surveiller les symptômes et à éviter de rendre visite à des personnes vulnérables. « Les directions n’ont rien à faire tant que leur équipe PSE ne les a pas contactées, même si elles sont connaissance d’un cas possible par un autre moyen », assure la ministre de l’Education Caroline Désir.

Fermeture simplifiée

La nouvelle procédure – nommée « emergency break » – simplifie les choses en matière de fermeture de classe. Le PSE donnera ce type d’injonction dès qu’un seuil de 25 % de cas positifs est atteint dans une classe de l’enseignement ordinaire. Pour le spécialisé, la détermination du seuil de fermeture est laissée à l’appréciation du PSE.