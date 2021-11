Contre une nouvelle bruxellisation, pour une architecture belle, populaire et durable

Un clivage s’installe en architecture entre les partisans autoproclamés du progrès et les autres, ceux qui voient leurs lieux de vie irrémédiablement disparaître sans pouvoir rien faire. D’un côté, une technocratie architecturale demande à ce que ses prérogatives soient encore augmentées, et se plaint d’être entravée par les règles, le personnel politique et les citoyens. Elle dit aimer la participation citoyenne quand elle va dans son sens. Par contre, quand les habitants contestent ses projets et se constituent en comités de quartier et en associations, ils sont taxés de « populistes » et de « conservateurs », affolés qu’ils seraient par la peur du changement. En tant qu’associations rassemblant un certain nombre de ces citoyens soi-disant réfractaires au changement, voici notre réponse. À lire aussi La carte blanche "Bruxelles, faire la ville autrement"

Le 19e siècle nous a légué une capitale qui était parmi les plus belles d’Europe. Un siècle plus tard, brisée par l’architecture moderniste-mondialisée, nous en ramassons les morceaux. Bruxelles a changé, certes, et ce changement s’est avéré désastreux. Nous ne voulons pas d’une nouvelle bruxellisation.

Et pourtant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, nos villes s'enlaidissent de nouveaux logements toujours plus médiocres et toujours moins durables. Sous couvert de crise du logement, on construit des parcs résidentiels affligeants de banalité et dépourvus d'emplois, on transforme les campagnes en vastes banlieue-dortoirs d'où la voiture est l'unique échappatoire, on densifie les villes à outrance en y faisant pousser des tours toujours plus hautes. Sous couvert de crise climatique, on érige des éco-quartiers qui n'ont d'écologique que le nom, truffés d'isolants chimiques et de béton, prétexte à une architecture internationale insipide et qui n'a pas vocation à durer plus de trente ans.

Comment parler d’écologie dans ces conditions ?