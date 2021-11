«Incandescences»: éclats d’une jeunesse flamboyante

Bêtement, on croyait que seuls des bouts de silex pouvaient provoquer des étincelles. Et puis, on a vu Incandescences au Poche. Et là, on a soudain compris que frotter les aspérités de la jeunesse, entrechoquer leur voix, leur corps, leurs modèles, leur culture, pouvait aussi donner lieu à de magiques escarbilles. Ils et elles s’appellent Aboubacar, Ibrahima, Virgil, Marie, Julie, Philippe, Merbouha, Jordan, Izabela, et de leur collision sur scène naît une ardeur qui réchauffe le cœur.