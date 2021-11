Messi et Iniesta pourraient-ils revenir au Barça? «Je ne l’exclus pas», affirme le président Laporta (vidéo)

Alors que le FC Barcelone vient de rapatrier Dani Alves, 38 ans, le président Joan Laporta a été interrogé sur la possibilité de faire revenir deux autres légendes du club, à savoir Lionel Messi, parti au PSG cet été, et Andres Iniesta.

Et le président catalan n’a pas fermé la porte à ces retours : « Je ne l’exclus pas. C’est arrivé avec Dani, qui a déjà dit que l’âge n’était qu’un chiffre et qui a aussi fait un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. Je ne peux pas prédire l’avenir, ils jouent encore. Nous les garderons toujours à l’esprit, mais pour l’instant ils ont des contrats avec d’autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais. »