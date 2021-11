Chris Cox (Facebook): «Nous voulons que les gens comprennent nos technologies et se sentent en sécurité»

Ne dites plus Facebook, dites Meta. Empêtré dans les « Facebook Files », le groupe de Mark Zuckerberg s’est offert un nouveau nom il y a quelques semaines. A l’opposé d’une stratégie de diversion, assure son numéro 3, alias Chris Cox, qui chapeaute toutes les applications du groupe (Messenger, Instagram, WhatsApp et Facebook), le metaverse serait le futur – « en mieux » – de l’internet. Logique donc que ceux qui pilotent les réseaux sociaux les plus puissants au monde souhaitent s’y investir pleinement.

Facebook, enfin Meta, annonce en pleine tempête médiatique un changement de nom et des investissements colossaux dans un monde virtuel qui n’existe pas encore… Une tentative de diversion ?