Libye: deux candidats sulfureux à la présidence

Seif al-Islam, le fils préféré de Kadhafi, et Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est, veulent devenir président de la Libye. Leurs candidatures mettent les élections en péril.

Les élections présidentielles en Libye prévues le 24 décembre, les premières du genre dans l’histoire du pays, pourraient être singulièrement pimentées, pour employer une litote. Du moins est-ce l’impression que deux récentes candidatures – sur une petite dizaine – d’un genre sulfureux viennent de provoquer. En effet, Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est libyen, et Seif al-Islam, l’un des fils de feu Mouammar Kadhafi, l’ancien despote local, ont déposé leurs candidatures, qui ont été validées par l’organisme ad hoc. On a toutefois immédiatement assisté à des levées de boucliers de bien mauvais augure à six semaines à peine du scrutin.