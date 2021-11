Sélection pour le Qatar: 19 places déjà pourvues

Dans un an, au moment de faire sa liste pour le Mondial, Roberto Martinez aura de sacrés maux de tête. Déjà parce qu’il semble plus probable que la FIFA n’imite pas l’UEFA en conservant des noyaux de 23 joueurs, et non ceux étendus à 26. Si cela se confirme, il y aura des dégâts par rapport à la liste remise par le sélectionneur catalan pour le défunt Euro.