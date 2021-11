Bourse de Bruxelles - Sixième baisse pour un BEL 20 toujours à la traine

Ceux-ci étaient emmenés par Galapagos (44,10) et arGEN-X (259,20) avec des reculs de 4,43 et 1,93 pc, Solvay (106,60) et UCB (103,95) cédant 0,28 et 0,86 pc. AB InBev (52,51) pesait également sur la tendance en reculant de 0,96 pc alors que KBC (77,86) et Ageas (46,29) se démarquaient par des hausses de 1,30 et 2,91 pc en compagnie de Melexis (109,10), positive de 1,77 pc. Ackermans (151,30) reculait de 1,11 pc, Aperam (46,15) et Umicore (45,69) de 0,67 et 1,21 pc, Cofinimmo (137,30) et Aedifica (112,30) de 1,58 et 1,23 pc. Proximus (16,85) et Telenet (31,60) perdaient 0,77 et 0,44 pc, Orange Belgium (19,62) gagnant par ailleurs 0,10 pc tandis que Bpost (7,39) se dépréciait de 0,87 pc.

Exmar (4,32) et CFE (96,10) reculaient de 1,7 et 2,9 pc, Shurgard (55,00) et Immobel (71,00) de 2,3 et 3 pc, Deceuninck (3,77) et Greenyard (9,05) de 2,1 et 3,6 pc. Econocom (3,52) et Kinepolis (51,25) étaient de même en baisse de 2,2 et 2,1 pc alors que Care Property Invest (25,75) revenait aux écrans après une augmentation de capital avec un titre en baisse de 2,4 pc. Asit (0,26) regagnait 6,4 pc contrairement à Fagron (14,38) et Oxurion (2,15) qui abandonnaient 2,7 pc en compagnie de Advicenne (9,05) et Biocartis (3,88), en baisse de 2,7 et 2 pc.