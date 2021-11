Fabio Jakobsen admet être un petit peu plus prudent depuis sa terrible chute: «Avant le départ, je regarde comment les barrières sont disposées»

Interrogé par le magazine Helden, Fabio Jakobsen est revenu sur la chute qui a fallu lui coûter la vie au Tour de Pologne après avoir heurté la barrière de sécurité suite à un contact avec Dylan Groenewegen.

S’il est revenu à son meilleur niveau, remportant d’ailleurs sept victoires cette saison, Jakobsen a expliqué être légèrement plus prudent qu’avant sa chute. « Avant le départ, je regarde comment les barrières sont disposées. Je n’avais pas l’habitude de faire ça », explique-t-il. « Si mon adversaire s’écarte trop de sa ligne, je freine, je me redresse et je me dis : ‘les gars, trouvez une solution, parce que je ne veux pas retourner à l’hôpital’. En tant qu’être humain, je réalise maintenant que le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Je suis toujours heureux chaque jour que je me réveille », a ajouté le Néerlandais.