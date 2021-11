Procès des attentats de Paris: «100% de précautions, ce n’est pas le risque zéro!»

Bernard Cazeneuve est un homme méthodique. A la barre de la cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels qui juge depuis septembre vingt accusés (dont quatorze sont présents) pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, l’ancien Premier ministre devance la plupart des questions de la cour. Avec l’intention d’être le plus précis, le plus rigoureux possible, il a préparé sa déposition en replongeant dans les archives. « La dignité et l’humanité des témoignages entendus ici nous obligent », dit-il. Il n’ignore rien des doutes qui traversent l’esprit de certaines parties civiles. Ce sont elles, d’ailleurs, qui l’ont fait citer. Le gouvernement français avait-il tout fait à l’époque pour empêcher ces attentats qui ont fait 130 morts ? Les forces spéciales d’intervention auraient-elles pu lancer plus tôt l’assaut au Bataclan ?