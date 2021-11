Alexander De Croo à l’issue du Comité de concertation: «La situation est dans le rouge» (direct vidéo)

« La situation est dans le rouge, le nombre de lits en soins intensifs a doublé en une semaine », a expliqué Alexander De Croo en ouverture de la conférence de presse suivant le Comité de concertation. « Heureusement, nous avons les vaccins. Grâce à l’effort de tous ceux qui sont vaccinés, on ne se retrouve pas en lockdown. Nous constatons aussi dans les hôpitaux que les personnes vaccinées qui se retrouvent à l’hôpital sont des personnes plus âgées ou qui ont une pathologie qui diminue leur système immunitaire ». Le Premier ministre a insisté sur le fait que le Covid que nous rencontrons aujourd’hui est trois fois plus contagieux que la forme rencontrée l’hiver dernier.

« Nous allons prendre des mesures fort larges. Nous voulons éviter un confinement, nous allons donc tous prendre nos responsabilités. Je sais que de nombreuses personnes sont fatiguées, et en particulier celles qui travaillent dans le secteur des soins de santé. »

Les nouvelles mesures

Il faut un maximum diminuer ses contacts, et si vous rencontrez des personnes, rencontrez-les à l’extérieur, rappelle Alexander De Croo.

Le masque

Le port du masque est renforcé. Une obligation assez large à l’intérieur et lors d’événements à l’extérieur, dès 10 ans. Il est désormais requis dans tous les lieux fermés, les transports, et aussi pour les lieux soumis au CST (dans l’Horeca, sauf pour les personnes assises à table). Les enfants sont également concernés : l’âge de port obligatoire du masque passe de 12 à 10 ans, mais pas à l’école. Les Communautés sont toutefois libres d’aller plus loin, d’imposer le masque dans les classes, par tranche d’âge ou par année d’études. A elles de décider. Le masque est requis aussi dans les lieux culturels, y compris les cinémas et les théâtres.

Télétravail

Le télétravail deviendra obligatoire 4 jours par semaine à partir de ce samedi 20 novembre, et ce jusqu’au 13 décembre. A partir du 13, le nombre de jours de télétravail passera à 3 par semaine.

CST +

L’usage du Covid Safe Ticket va également s’étendre pour les événements. Il sera obligatoire, ainsi que le port du masque, pour tous les événements de masse, y compris les marchés de Noël. Et pour tout le secteur culturel et récréatif (théâtres, salles de concert, centres culturels, cinémas, musées, parcs d’attraction…). Les jauges sont revues à la baisse pour les fêtes privées. Tant pour les événements privés que publics, il faudra le CST à l’intérieur dès 50 personnes (contre 500 actuellement) et à l’extérieur dès 100 personnes, contre 750 actuellement. Ces jauges peuvent être dépassées si le masque est porté. Pour les événements publics, on passe 50 à l’intérieur et 100 à l’extérieur aussi. Les régions pourront aussi imposer le CST dans les lieux culturels, en plus du masque qui y est réintroduit, cinémas compris.

3e dose

La question de la 3e dose est également actée. Elle sera disponible pour tous les Belges d’ici la fin du mois d’avril.