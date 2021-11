Marchés de Noël: des nouvelles mesures imposées

Noël, c’est dans un mois et demi. Le froid s’installe doucement et déjà, nombreux sont ceux à vouloir accélérer le temps pour vivre la magie des fêtes. L’usage du Covid Safe Ticket va s’étendre pour les événements, a décidé le Comité de concertation ce mercredi. Il sera obligatoire, ainsi que le port du masque, pour tous les événements de masse, y compris les marchés de Noël. Et pour tout le secteur culturel et récréatif (théâtres, salles de concert, centres culturels, cinémas, musées, parcs d’attraction…). Les jauges sont revues à la baisse pour les fêtes privées. Tant pour les événements privés que publics, il faudra le CST à l’intérieur dès 50 personnes (contre 500 actuellement) et à l’extérieur dès 100 personnes, contre 750 actuellement. Ces jauges peuvent être dépassées si le masque est porté. Pour les événements publics, on passe 50 à l’intérieur et 100 à l’extérieur aussi. Les régions pourront aussi imposer le CST dans les lieux culturels, en plus du masque qui y est réintroduit, cinémas compris.

Les Plaisirs d’hiver viendront illuminer les rues de Bruxelles dès ce 26 novembre et jusqu’au 2 janvier. Un rendez-vous que les Bruxellois, mais aussi les touristes de passage ne manqueraient pour rien au monde et pour cause : au total, ce ne sont pas moins de 200 commerçants qui s’y rassemblent, sans compter qu’habituellement, un son et lumière des plus impressionnants s’installe sur la Grand-Place, et un tas d’activités des plus ludiques attirent toujours les foules. On pense évidemment à la Grande roue, à la patinoire, mais aussi aux installations toujours plus originales dispersées un peu partout. Le sapin, coupé ce mercredi à Dilbeek, fera son apparition sur la Grand-Place dès ce jeudi.