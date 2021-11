Elise Mertens en finale du Masters de double: «On peut être fières» La Belge et Hsieh affronteront les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3 en double) et Katerina Siniakova (WTA 2), championnes olympiques et têtes de série N.1.

Photo News

Par Belga Publié le 17/11/2021 à 19:47 Temps de lecture: 2 min

Elise Mertens et sa partenaire taïwanaise Su-wei Hsieh disputent mercredi soir la finale du double des WTA Finales, le Masters de tennis féminin, l’épreuve de clôture de la saison qui rassemble les meilleures joueuses de l’année dotée de 5 millions de dollars, à Guadalajara au Mexique. Formant la troisième paire tête de série, Elise Mertens, 4e joueuse du monde en double, et Su-wei Hsieh, numéro 1 mondiale, se sont imposées 6-2, 6-2 en demi-finales face aux Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, toutes les deux 6e mondiales en double et têtes de série N.2.

«Je suis très contente», a déclaré Elise Mertens. «C’est l’équivalent d’un Grand Chelem, les meilleures joueuses sont là. C’est quelque chose dont on peut être fières», a dit la Limbourgeoise, qui se retrouve pour la première fois en finale du Masters, pour sa 3e participation au dernier tournoi de la saison. En finale, Elise Mertens et Su-wei Hsieh affronteront les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3 en double) et Katerina Siniakova (WTA 2), championnes olympiques et têtes de série N.1. La finale débutera à 17h heure locale (minuit en Belgique).