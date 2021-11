Comité de concertation: voici quand les mesures entreront en vigueur

Le Comité de concertation s’est réuni ce mercredi et a décidé de resserrer la vis, sans toutefois fermer certains secteurs.

Le Comité de concertation s’est réuni comme prévu ce mercredi. Et, comme attendu, de nouvelles mesures de restriction ont été prises, conformes à ce qui était dans l'air depuis lundi soir.

« La situation est dans le rouge, le nombre de lits en soins intensifs a doublé en une semaine », a expliqué Alexander De Croo en ouverture de la conférence de presse suivant le Comité de concertation. « Heureusement, nous avons les vaccins. Grâce à l’effort de tous ceux qui sont vaccinés, on ne se retrouve pas en lockdown. Nous constatons aussi dans les hôpitaux que les personnes vaccinées qui se retrouvent à l’hôpital sont des personnes plus âgées ou qui ont une pathologie qui diminue leur système immunitaire ». Le Premier ministre a insisté sur le fait que le Covid que nous rencontrons aujourd’hui est trois fois plus contagieux que la forme rencontrée l’hiver dernier.

Masque, télétravail, tests... de nouvelles mesures ont été prises par le Comité de concertation.