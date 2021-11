Attentats de Bruxelles: le calendrier du procès est connu

Alors que le procès des attentats de Paris a atteint son rythme de croisière, celui des attentats de Bruxelles perpétrés le 22 mars 2016 se profile. La date de l’audience préliminaire est presque connue. Elle se tiendra le 12 ou le 19 septembre 2022 au Justitia, l’ancien siège de l’Otan, à Haren.

Ce mercredi, une réunion virtuelle présidée par Laurence Massart, première présidente de la Cour d’appel de Bruxelles, a eu lieu. Elle rassemblait les avocats des parties civiles, les avocats des inculpés, des représentants du parquet fédéral. Il ressort de ces débats que le procès commencera réellement le 17 ou le 24 octobre 2022. Qui présidera ce procès d’assises fleuve qui pourrait durer entre six et neuf mois ? Impossible de le dire actuellement. Par contre, lors de cette réunion, il a été convenu que chacune des parties recevrait prochainement une ordonnance les informant du nom de la personne qui présidera la cour d’assises, le lieu et les dates des sessions.