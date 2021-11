Marc Van Ranst après le Comité de concertation: «Difficile de prévoir si les mesures seront suffisantes»

Le Comité de concertation a décidé mercredi d’étendre considérablement l’obligation de porter le masque. Désormais, cela s’appliquera à toute personne âgée de plus de dix ans et dans beaucoup plus d’endroits. Le télétravail redeviendra également obligatoire, tandis que le ticket Covid Safe sera complété par une obligation de port de masque.

« Un ensemble acceptable », déclare Marc Van Ranst, même s’il aurait aimé que l’obligation de porter un masque buccal soit un peu plus stricte. Les virologues avaient mis sur la table une obligation à partir de 9 ans, mais finalement un compromis a été trouvé sur une obligation à partir de 10 ans. Le virologue est également très satisfait de l’obligation d’installer un compteur de CO2 dans les salles de classe. « J’espère qu’il s’agit désormais d’une véritable obligation. »