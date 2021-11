Coronavirus: les nouvelles mesures évaluées… en janvier

Les nouvelles mesures annoncées ce mercredi à l’issue du Comité de concertation seront-elles toujours celles d’application à Noël et Nouvel An ? C’est en tout cas l’espoir du monde politique qui annonce, dans un communiqué, que « les mesures entreront en vigueur le 20 novembre 2021 et seront applicables jusqu’au 28 janvier 2022 ». Et de poursuivre : « Le Comité de concertation se réunira début janvier pour évaluer les mesures ».