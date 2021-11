Météo: la Wallonie placée en alerte jaune

A partir de 23 heures ce mercredi jusqu’à 13 heures ce jeudi, la Wallonie est placée en alerte jaune brouillard par l’IRM.

En Ardenne, le brouillard, déjà présent en plusieurs endroits ce mercredi, écrit l’Institut Royal Météorologique. Le brouillard deviendra plus répandu durant la nuit; il réduira parfois la visibilité à moins de 500 m, voire localement même à moins de 200 m. Du brouillard pourrait également se former dans d'autres régions du pays en cours de nuit et ce jeudi matin.