Bar et restaurant: les nouvelles règles

Le Comité de concertation s’est réuni comme prévu ce mercredi. Et comme prévu, hélas, de nouvelles mesures de restriction ont été prises, conformes à ce qui était attendu depuis lundi soir.

Le port du masque est renforcé. Il est désormais requis dans tous les lieux fermés, les transports, et aussi pour les lieux soumis au CST (dans l’horeca, sauf pour les personnes assises à table). Le port du masque est obligatoire à partir de 10 ans.

Le masque peut uniquement être retiré de manière occasionnelle pour manger et boire assis, et lorsque le port du masque est impossible en raison de la nature de l’activité, comme lors d’activités sportives.

Discothèques

Le Covid Safe Ticket et le port du masque sont obligatoires dans les situations suivantes :

- pour les événements publics et réunions privées de plus de 50 personnes à l’intérieur ou de plus de 100 personnes à l’extérieur ;

- dans les établissements horeca (y compris les événements privés qui y ont lieu) ;

- dans les salles de théâtre, de concert, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles, les salles polyvalentes qui accueillent des activités culturelles, les cirques en intérieur, les cinémas, les musées et les parcs d’attractions et autres parcs à thème (intérieurs).

Les discothèques et les dancings qui ne veulent pas imposer le port du masque, sont obligés de demander à leurs clients de présenter le Covid Safe Ticket et d’effectuer un autotest sur place. Donc Covid Safe Ticket + autotest.

