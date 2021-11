Joachim Gérard: «Je suis déjà heureux d’être en vie»

S’il affirme avoir connu « une saison faite de hauts et de bas », qui l’a notamment vu remporter les deux premières levées du Grand Chelem de sa carrière (l’Open d’Australie et Wimbledon), Joachim Gérard l’a terminée de bien triste manière, après avoir été victime d’un malaise cardiaque qui a fait craindre le pire aux personnes qui l’accompagnaient et à ses supporters. C’était le 1er septembre à Tokyo, quelques jours seulement après son élimination en 8e de finale du simple et en quart de finale du double aux Jeux paralympiques.

Rapidement et efficacement pris en charge par une médecin allemande et deux confrères brésiliens, le Brabançon a été transporté conscient au Saiseikai Central Hospital où, après concertation avec le médecin de la délégation belge, Sophie Lambrecht, ainsi qu’avec une équipe de cardiologie de l’Hôpital Marie Curie à Charleroi, il a été décidé de lui implanter un défibrillateur automatique interne.